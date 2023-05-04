رئيس الوزراء الكوري يقوم بجولة في 4 دول أوربية بدءا من بريطانيا

Photo : YONHAP News

وصل أ رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" مس الخميس إلى العاصمة البريطانية لندن مستهلا جولته الأوربية التي تشمل كلا من المملكة المتحدة والسويد والنمسا ورومانيا.وفي أثناء زيارته لبريطانيا التي تستغرق 4 أيام، سيمثّل "هان" الحكومة الكورية في حفل تتويج الملك "تشارلز" الثالث، والذي سيقام في كنيسة "وستمنستر" غدا السبت السادس من مايو، كما سيحضر رئيس الوزراء الكوري حفل استقبال يقيمه الملك "تشارلز" اليوم تكريما للمسؤولين المشاركين في حفل تتويجه من مختلف دول العالم.وسوف يعقد "هان" اجتماعا اليوم أيضا مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية التابعة للكومنولث البريطاني، والذين يشاركون في حفل تتويج الملك البريطاني، حيث يُتوقع أن يبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك، وأن يطلب منهم دعم مساعي مدينة بوسان الكورية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.