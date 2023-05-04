كوريا تحلل البيانات اليابانية المتعلقة بتصريف مياه فوكوسيما الملوثة

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تلقّت وزارة الخارجية الكورية بيانات من الحكومة اليابانية حول عملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية، وتقوم حاليا بإجراء تحليلات على تلك البيانات.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الخميس، إن الجانبين الكوري والياباني قد ظلا يجريان مباحثات منذ شهر أبريل الماضي حول كيفية التحقق من عملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وأضاف المسؤول أن الوزارة سوف تستمر في إجراء تحليلات للبيانات اليابانية المتعلقة بهذا الأمر بالتعاون مع الجانب الياباني.وبهذا من المتوقع أن يتم بحث القضايا المتعلقة بسبل التحقق المشترك بين كوريا واليابان من سلامة المياه الملوثة في القمة الكورية اليابانية المقرر انعقادها يوم الأحد القادم في سيول.وكانت شركة طوكيو الكهربائية والحكومة اليابانية قد أوضحتا في أواخر شهر أبريل الماضي أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة لتصريف مياه محطة فوكوشيما الملوثة في البحر في صيف هذا العام.