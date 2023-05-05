رصد عدد كبير من الحاويات في ميناء نام بو الكوري الشمالي

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أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة عددا كبيرا من الحاويات في ميناء "نام بو" الذي يعتبر أحد أكبر الموانئ وأكثرها ازدحاما في كوريا الشمالية، كما أنه نقطة الدخول الرئيسية للبضائع القادمة من الصين ومنطقة جنوب شرق آسيا.وقال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة، نقلا عن صور الأقمار الاصطناعية للميناء، والتي التقطتها شركة "بلانيت لابس" الخاصة لتصوير الأرض يوم الأربعاء، إن ميناء "نام بو" كان مليئا بالحاويات، بعدما كان قد شهد انخفاضا حادا في عدد الحاويات في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وجائحة كورونا، لكن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة أظهرت أن المنطقة الشرقية من الميناء مليئة بالحاويات.وأضاف التقرير أنه من المستحيل تقدير حجم البضائع فقط من خلال الحاويات المرصودة، حيث يمكن أن تكون قد تُركت هناك ببساطة لفترة طويلة. ومع ذلك، أضاف التقرير أنه قد لوحظت تحركات مستمرة لتلك الحاويات، مع دخول سفن ومغادرتها من الميناء.وقال راديو صوت أمريكا إن الزيادة في عدد الحاويات في ذلك الميناء منذ شهر مارس يمكن أن تعزى إلى زيادة حجم تجارة كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن التجارة بين كوريا الشمالية والصين قد قفزت بحوالي 30% في شهر مارس مقارنة بالشهر الأسبق.