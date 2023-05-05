كوريا الشمالية تواصل انتقاداتها لإعلان واشنطن بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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واصلت كوريا الشمالية انتقاداتها الأخيرة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول الاتفاق على تعزيز الردع الأمريكي الموسع ضد التهديدات النووية لكوريا الشمالية.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن وسائل إعلام صينية قولها اليوم الجمعة إن إعلان واشنطن لا يساعد على الاستقرار الإقليمي. وكان رئيس كوريا الجنوبية "يون صوك يول" قد عقد مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مباحثات قمة في واشنطن الأسبوع الماضي، وأصدرا في ختامها إعلانا بشأن تعزيز الردع الأمريكي الموسع لصالح كوريا الجنوبية ضد تهديدات كوريا الشمالية. واتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بأنها تسعى إلى تشكيل "مثلث جنوبي" من خلال تعزيز التعاون الدفاعي مع اليابان وكوريا الجنوبية، مما سيخلق هيكلا جديدا للحرب الباردة في منطقة شمال شرق آسيا، وهو ما سيزيد بدوره من مخاطر المواجهة في المنطقة.وحذر التقرير من أن تحركات سيول وواشنطن لتعزيز الردع الموسع لن تؤدي إلا إلى استفزاز كوريا الشمالية وتكثيف مساعيها لتطوير صواريخ وأسلحة نووية أكثر قوة. وأضاف التقرير أنه من أجل منع كوريا الشمالية من استخدام الأسلحة والصواريخ النووية، يتعين على سيول وواشنطن إنهاء الحرب الكورية بشكل رسمي، والسعي إلى إبرام معاهدة للسلام، بدلا من تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة.