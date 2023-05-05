يون وكيشيدا يتفقان على زيارة فريق تفتيش كوري إلى فوكوشيما

Photo : YONHAP News

اتفق قائدا كوريا الجنوبية واليابان على زيارة سيقوم بها فريق تفتيش من كوريا الجنوبية إلى محطة فوكوشيما للطاقة النووية بخصوص خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من المحطة في البحر.وأعلن الرئيس "يون صوك يول" عن الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات القمة التي أجراها مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في المكتب الرئاسي في سيول أمس الأحد، حيث أعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ تدابير ذات مغزى بشأن طلب كوريا الجنوبية للتحقق الموضوعي القائم على العلم لخطة تصريف المياه.وقال يون أيضا إنه سيزور هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع المقرر افتتاحها يوم 19 مايو بدعوة من كيشيدا، موضحا أن الجانبين اتفقا على زيارة نصب تذكاري لضحايا القصف الذري في هيروشيما.ومن جانبه قال كيشيدا إن الحكومة اليابانية تعتزم تقديم تفسيرات صادقة بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما بناء على أدلة علمية وبشفافية عالية، في أثناء خضوعها للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأضاف أنه يدرك جيدا مخاوف المواطنين الكوريين الجنوبيين بشأن هذا الأمر، وبالتالي فقد وافق على السماح لفريق تفتيش كوري جنوبي بزيارة محطة فوكيشيما هذا الشهر.