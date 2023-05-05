الرئيس الكوري لا يستبعد مشاركة اليابان في إعلان واشنطن

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قال الرئيس الكوري يون صوك يول إنه لا يستبعد مشاركة اليابان المستقبلية في إعلان واشنطن، الذي تم إصداره مؤخرا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تعزيز الردع الموسع ضد التهديدات النووية الكورية الشمالية.وصرح الرئيس الكوري بذلك خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات القمة التي أجراها أمس الأحد مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في المكتب الرئاسي في سيول. وجاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن توسيع إعلان واشنطن بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليشمل اليابان أيضا.وقال الرئيس يون إن الإعلان لم يكتمل، وأن سيول وواشنطن بحاجة إلى ملء المحتوى من خلال إجراء مناقشات مستمرة بالإضافة إلى التخطيط المشترك والتنفيذ. وألمح يون إلى أنه منفتح على مشاركة اليابان في الإعلان، قائلا إن كوريا الجنوبية يمكنها التعاون مع اليابان إذا كانت مستعدة للانضمام، وذلك بعد التنسيق مع الولايات المتحدة.وفي بيان خلال المؤتمر الصحفي، قال يون أيضا إنه يرحب بالمناقشات الجارية بين السلطات في سيول وطوكيو حول تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في كمبوديا في شهر نوفمبر من العام الماضي.