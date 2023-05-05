يون يقول إنه تم إطلاق عملية تطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو

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قال الرئيس يون صوك يول إنه تم استئناف الدبلوماسية المكوكية بين قادة كوريا الجنوبية واليابان، كما انطلقت عملية استعادة وتطبيع العلاقات بين البلدين.وأدلى الرئيس يون بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد قمته مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في سيول أمس الأحد، حيث تم توضيح نتائج زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى كوريا الجنوبية التي جاءت ردا على زيارة الرئيس يون لليابان في شهر مارس الماضي.وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال كيشيدا أيضا إن الدبلوماسية المكوكية بين البلدين سوف تستمر، مشيرا إلى أنه سيلتقي بالرئيس يون بشكل متكرر، بما في ذلك لقاء خلال قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية في وقت لاحق من هذا الشهر، وأيضا في الاجتماعات الدولية الأخرى بعد ذلك. وقال كيشيدا إنه من خلال تلك الاجتماعات، سوف يعمق ثقته مع يون ويؤكد على التوجه نحو تقوية العلاقات بين اليابان وكوريا. ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، توصل الجانبان إلى اتفاقيات حول العديد من القضايا خلال القمة التي عقدت بينهما أمس الأحد، بما في ذلك التفتيش في الموقع بواسطة خبراء كوريين على خطة اليابان لإطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة. كما اتفقا على تعزيز التعاون الأمني ضد استفزازات كوريا الشمالية والتنسيق بشأن سلاسل التوريد، بما في ذلك أشباه الموصلات، لكن حظر كوريا الجنوبية على واردات المأكولات البحرية من ثماني محافظات يابانية بالقرب من محطة فوكوشيما، والذي طالبت اليابان برفعه، لم يتم إدراجه ضمن بنود جدول الأعمال.