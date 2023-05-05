فريق تفتيش كوري يزور محطة فوكوشيما يوم 23 مايو

Photo : KBS News

نقلت تقارير صحفية يابانية عن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "سيجي كيهارا" قوله إن زيارة خبراء كوريين لليابان لتفقد الإطلاق المخطط للمياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة ستبدأ يوم 23 مايو.وأفادت وكالة أنباء كيودو بأن كيهارا، الذي كان يرافق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال زيارته الحالية إلى سيول، قد كشف عن موعد وصول الخبراء الكوريين في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الأحد. وخلال القمة بين الرئيس يون صوك يول وكيشيدا في وقت سابق من يوم أمس، اتفق الجانبان على زيارة المفتشين الكوريين، حيث أعرب يون عن أمله في اتخاذ تدابير ذات مغزى بالنظر إلى مطالبة المواطنين الكوريين بالتحقق الموضوعي القائم على العلم لعملية تصريف المياه.وقال كيشيدا إنه يدرك جيدا مخاوف كوريا الجنوبية بشأن هذه المسألة وبالتالي فقد وافق على السماح لفريق تفتيش كوري بزيارة محطة فوكيشيما هذا الشهر.كما أكد رئيس الوزراء الياباني أيضا على أن بلاده تعتزم تقديم تفسيرات صادقة بشأن تصريف المياه من المحطة النووية بناء على أدلة علمية وبشفافية عالية في أثناء الخضوع للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.