الحكومة الكورية تخفض مستوى أزمة وباء كورونا

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تخفيض مستوى أزمة وباء كورونا محليا في أعقاب قرار منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الماضي بإنهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها بخصوص الجائحة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقالت سلطات الحجر الصحي الكورية أمس الأحد إن الحكومة ستعقد سلسلة من الاجتماعات تشمل اللجنة الاستشارية الوطنية، لبحث الاستجابة لأزمات الأمراض المعدية. ومن خلال جمع آراء الخبراء عبر اجتماعات اللجان واجتماعات تقييم الأزمات والتحليل الشامل للحالات ذات الصلة بناءً على قرار منظمة الصحة العالمية، تخطط السلطات الصحية الكورية لتخفيض التحذير من العدوى بفيروس كورونا من "خطير" إلى "توخي الحذر". وأوضح مسؤول في الحجر الصحي أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تخفيض مستوى التأهب هذا الأسبوع، وأضاف أنه ستجري أيضا مناقشة ما إذا كان سيتم استكمال خارطة الطريق الحالية لحقبة ما بعد الوباء من خلال مراعاة قرار منظمة الصحة العالمية. وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن خطط يتكون من ثلاث مراحل لإنهاء حالة الطوارئ الخاصة بالوباء، وتتضمن أولاها تعديل مستوى الأزمة من "الخطر" إلى "الحذر"، وأوضحت أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن التحول في المرحلة الأولى خلال شهر مايو. وتتوقع الحكومة أن يتم تعديل المرحلة الثانية المتعلقة بتخفيض درجة الأمراض المعدية لفيروس كورونا خلال شهر يوليو القادم، والمستوى الثالث والأخير فيما يتعلق بإعلان وباء كورونا باعتباره وباءً مستوطنا في غضون النصف الأول من العام القادم.