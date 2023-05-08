الولايات المتحدة ترحب بنتائج القمة الكورية اليابانية

Photo : YONHAP News

رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بانعقاد القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميللر" هذا الموقف في رسالة عبر تويتر أمس الأحد، قال فيها إن الولايات المتحدة ترحب بنتائج القمة، وأشاد بقيادة يون وكيشيدا، كما أكد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حليفتيها سيول وطوكيو وغيرهما من الشركاء للنهوض بأوضاع الحرية والانفتاح والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ويذكر أنه ضمن مساعي الولايات المتحدة لإقامة علاقات ثنائية وثلاثية أقوى مع سيول وطوكيو وسط مواجهتها العميقة مع الصين، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق خلال قمته مع نظيره الكوري في واشنطن الشهر الماضي، عن تقديره لـ"الخطوات الجريئة" التي اتخذها الرئيس يون تجاه تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.