نائب معارض ينفي ارتكاب أي مخالفات تتعلق بملكية العملات المشفرة

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نفى النائب البرلماني "كيم نام غوك" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا، ارتكاب أي مخالفات وسط الجدل حول حيازته غير المعلنة سابقا للعملات المشفرة ومعاملاته فيها، والتي يُزعم أن قيمتها تبلغ حوالي ستة مليارات وون، أي أكثر من 5 ملايين دولار. وأجرت وكالة يونهاب للأنباء مقابلة هاتفية مع "كيم" أمس الأحد، نفى فيها النائب البالغ من العمر 41 عاما مزاعم مصادرة حوالي 800 ألف قطعة نقدية من "ويميكس" كانت بحوزته بين أواخر فبراير وأوائل مارس من العام الماضي، قبل وقت قصير من طرح العملة الحقيقية. وقال كيم إنه قام فقط بتحويل العملات إلى تبادل آخر للعملات المشفرة، وأنه لم يكن لديه مطلقا حساب باسم مستعار، قبل أو بعد إصدار تلك العملة رسميا في مارس من العام الماضي. وأضاف أنه حتى عندما كان يقوم بتحويل العملات المشفرة قبل إصدارها، كان لدى بورصات العملات المشفرة لوائحها المستقلة الخاصة بها، والتي وافقت على مصادره المالية ومعلومات المعاملات. وأشار "كيم" إلى أنه اشترى العديد من العملات المشفرة الأخرى باستخدام عملات "ويميكس". وقد تم إجراء المقابلة في الوقت الذي يبحث فيه مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول عما إذا كان هناك أي عمل غير قانوني تورط في "كيم" من خلال حيازة وبيع عملات "ويميكس" التي بلغت قيمتها حوالي ستة مليارات وون في أوائل العام الماضي. وجاء ذلك بعد أن أبلغت وحدة الاستخبارات المالية الكورية النيابة العامة في وقت سابق عن تحويل العملات المشفرة الخاصة بالنائب "كيم"، معتبرة أنها معاملات غير طبيعية.