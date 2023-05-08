إصابات كورونا في كوريا تصل إلى 8164

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ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد عند مستوى ثمانية آلاف.وقالت القيادة المركزية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم الإبلاغ عن ثمانية آلاف و164 إصابة طوال يوم أمس الأحد، بما في ذلك 33 إصابة لدى القادمين من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 31 مليونا و285 ألف حالة.وقد زاد الرقم المسجل بالأمس بمقدار 2390 مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع، وبمقدار 3142 مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين. وبلغ عدد الحالات اليومية ليومي الجمعة والسبت والتي أُعلن عنها اليوم أيضا، 11 ألفا و801 و14 ألفا و742 على التوالي.وبلغ المتوسط اليومي للإصابات في الأسبوع الماضي 15 ألفاً و648.وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون رعاية مركزة في المستشفيات بمقدار أربعة عن اليوم الأسبق ليصل إلى 137، كما ارتفع عدد الوفيات بمقدار سبعة ليصل إلى 34 ألفا و534، مع بقاء معدل الوفيات الإجمالي عند 0.11%.