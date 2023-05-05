عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الكورية يسجل أعلى مستوياته

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شهد عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كوريا الجنوبية زيادة في العام الماضي بنسبة بلغت حوالي 10%، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.ووفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري لتطوير التعليم، بلغ عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في مستوى العالي في كوريا الجنوبية، 166 ألفا و869 طالبا حتى يوم الأول من شهر أبريل من العام الماضي.ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للطلاب المسجلين في برامج البكالوريوس والدراسات العليا والمقررات الدراسية دون درجة علمية والمقررات الدراسية اللغوية.وكان عدد الطلاب الأجانب في كوريا قد بلغ 104 آلاف و262 طالبا في عام 2016، و123 ألفا و858 طالبا في عام 2017، ثم 142 ألفا و5 طلاب في عام 2018، وزاد بعد ذلك ليصل إلى 160 ألفا و165 طالب في عام 2019، لكنه انخفض في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، ثم زاد مرة أخرى في العام الماضي بسبب الاستقرار في أوضاع كورونا في كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يشهد عدد الطلاب الأجانب في كوريا زيادة لفترة من الزمن، لأن الجامعات الكورية خارج منطقة سيول الكبرى تخطط لجذب المزيد من أولئك الطلاب ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة انخفاض عدد الطلاب الكوريين الناجم عن الانخفاض الحاد في معدل الخصوبة.