كوريا تشارك في مفاوضات الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

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صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين بأن وفدا كوريا سيشارك في الجولة الثالثة من مفاوضات الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تنعقد في سنغافوره بدءا من اليوم وتستمر لمدة أسبوع.وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تكون مفاوضات سنغافوره فرصة مهمة لإحراز تقدم ملموس في 4 مجالات، هي: التجارة وسلاسل التوريد والاقتصاد النظيف والاقتصاد العادل، مؤكدة أن الوفد الكوري سيوضح موقف الحكومة الكورية بهذا الشأن.وكان الرئيسان الكوري والأمريكي قد اتفقا خلال محادثات القمة بينهما على عقد الجولة القادمة من المفاوضات في مدينة بوسان الكورية.الجدير بالذكر أن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ هي مبادرة اقتصادية متعددة الأطراف أطلقها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر مايو من العام الماضي، بمشاركة 14 دولة، منها كوريا الجنوبية.