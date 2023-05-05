أحد ضحايا العمل القسري الكوريين يقبل خطة التعويضات الحكومية

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تبين أن أحد ضحايا العمل القسري الكوريين الثلاثة الذين مازالوا على قيد الحياة، قد أعرب عن نيته قبول الخطة التي طرحتها الحكومة الكورية لتقديم تعويضات مالية للضحايا عن طريق طرف ثالث.وقال مسؤول في صندوق دعم ضحايا العمل القسري إن أحد الضحايا الثلاثة قد غير موقفه الرافض لخطة الحكومة، وأعرب عن استعداده لقبول التعويض عن طريق طرف ثالث.ولم يتم الكشف عن هوية الضحية الذي قبل خطة الحكومة أو عن السبب في قبوله للخطة الحكومية.ومن المتوقع أن يتم تسليم التعويض بعد أن يتخذ صندوق دعم ضحايا العمل القسري الإجراءات اللازمة.وكانت الحكومة الكورية قد طرحت خطة لتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين عن طريق صندوق دعم ضحايا العمل القسري بدلا من الشركات اليابانية التي أجبرتهم على العمل في أثناء استعمار اليابان لكوريا خلال الفترة من عام 1910 وحتى عام 1945.