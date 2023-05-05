إجراءات المتابعة لزيارة الرئيس يون الأخيرة لواشنطن تتركز على 10 مجالات

Photo : YONHAP News

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري "تشو كيونغ هو" على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها ليتم تركيز إجراءات المتابعة لنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي، على 10 مجالات، وفي مقدمتها الجيل الجديد من أشباه الموصلات، والمواد الخام المتطورة، والمكونات، والمعدات، من أجل التركيز على على وضع الأساس لتشكيل أفضل تحالف دولي لأشباه الموصلات.وحول قانونيْ تخفيض التضخم والرقائق الأمريكييْن، أكد الوزير "تشو" أن الحكومة الكورية ستجري مشاورات وثيقة مع الجانب الأمريكي لتخفيف الأعباء عن الشركات الكورية وتقليل حالة عدم اليقين لديها، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من المنافع المتبادلة.كما أكد أن الحكومة الكورية ستعزز التعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة في مجالات أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية والصناعات الحيوية والرقمنة.