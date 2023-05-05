كوريا الجنوبية تجري تدريبات بحرية متعددة الجنسيات لاعتراض أسلحة الدمار الشامل

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يخطط الجيش الكوري الجنوبي لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع عدد من الدول، منها الولايات المتحدة واليابان، في المياه الواقعة جنوب جزيرة جيجو، بمناسبة انعقاد الاجتماع رفيع المستوى لمبادرة أمن انتشار الأسلحة في كوريا في أواخر شهر مايو.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "جون ها كيو" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن العديد من دول العالم قد أجرت هذا النوع من التدريبات البحرية التي تهدف إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وحظر النقل غير القانوني بين السفن، بناء على القواعد الإنسانية.ومن المتوقع أن تشارك في هذه التدريبات الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وغيرها من دول العالم.وكان الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج دبليو بوش" قد أطلق تلك المبادرة في شهر مايو من عام 2003 لوقف تهريب أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها والمواد ذات الصلة من وإلى الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية المعنية بانتشار الأسلحة.وقد سبق وأن قامت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بإجراء تدريبات للدفاع الصاروخي يوم السابع عشر من شهر أبريل الماضي في البحر الشرقي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية، بمشاركة مدمرات من الدول الثلاث.