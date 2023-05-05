مقتل 3 أمريكيين من أصل كوري في حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية

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تبين أن ثلاثة أفراد من عائلة كورية–أمريكية كانوا بين الضحايا الذين قتلوا خلال حادث إطلاق النار في أحد منافذ التسوق في ولاية تكساس الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع.ووفقًا لمكتب القنصلية الكورية الجنوبية في "دالاس" في "هيوستن" أمس الأحد، توفي زوجان في الثلاثينات من العمر، واسم عائلتهما "تشو" و"كانغ"، إلى جانب طفلهما البالغ من العمر 3 أعوام، في حادث إطلاق النار الذي وقع يوم السبت في مركز تجاري ضخم بالقرب من "دالاس".كما أصيب طفل آخر يبلغ من العمر 5 سنوات إصابات خطيرة ويتلقى حاليا العلاج الطبي. وكانت الأسرة تقيم في "دالاس"، وجميعهم من مواطني الولايات المتحدة.ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، خرج رجل من سيارة أمام مركز التسوق وبدأ على الفور في إطلاق النار على الناس في حوالي الساعة 3:36 مساء السبت.