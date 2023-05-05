إطلاق الوكالة الحكومية الجديدة المسؤولة عن الكوريين في الخارج

Photo : YONHAP News

من المقرر إطلاق وكالة حكومية جديدة بهدف تقديم مختلف أشكال الدعم للكوريين في الخارج، وذلك في مدينة "إنتشون" الكورية الشهر القادم.ووفقًا لما أوضحته وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين، سيقع مقر الوكالة في "إنتشون"، وسيكون لها مكتب منفصل يقدم الخدمات الإدارية التكميلية في وسط سيول لتيسير الوصول إليها داخل العاصمة.وأوضحت الوزارة أنه تم اختيار "إنتشون" من أجل ملاءمتها وسهولة الوصول إليها، ومن أجل التنمية الإقليمية المتوازنة واتساق التنظيم الإداري.وستعمل الوكالة تحت إشراف وزارة الخارجية لتقديم خدمات متكاملة في مختلف المجالات، بما في ذلك التأشيرات والضرائب ومعاشات التقاعد، لنحو 7.5 ملايين كوري يقيمون في الخارج.وفي مارس الماضي، وقع الرئيس "يون صوك يول" مشروع قانون لتعديل لقانون التنظيم الحكومي، والذي بموجبه سيتم إنشاء الوكالة لتحل محل مؤسسة الكوريين في الخارج الموجودة حاليا في جزيرة "جيجو".