الرئيس يون يدعو كبار مساعديه إلى اتخاذ إجراءات المتابعة لنتائج القمة الكورية اليابانية

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أصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعليمات لاتخاذ إجراءات متابعة لما تمت مناقشته في القمة الكورية اليابانية الأخيرة.جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس "يون" مع كبار مساعديه اليوم الاثنين، حيث دعاهم إلى بذل قصارى جهدهم في اتخاذ إجراءات المتابعة لما تم بحثه في القمة الأخيرة بشأن التعاون في مجالات الأمن والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة، بالإضافة إلى التبادلات بين الجيل القادم من شباب البلدين.وقال الرئيس "يون" في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الياباني "كيشيدا" في ختام القمة الكورية اليابانية أمس الأحد إن الجانبين الكوري والياباني رحبا بالتعاون الكامل الجاري بين سيول وطوكيو في المجالات الأمنية والاقتصادية، من خلال الحوار الأمني بين السلطات الدبلوماسية والأمنية، وحوار الأمن الاقتصادي بين مجلسي الأمن القومي، واجتماع لوزيري المالية، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية اليابانية التي عُقدت في شهر مارس الماضي في اليابان.