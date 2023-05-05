رئيس الوزراء الياباني يختتم زيارته لكوريا

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غادر العاصمة الكورية سيول اليوم الاثنين رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" عائدا إلى بلاده بعد اختتام زيارة استغرقت يومين.وفي اليوم الثاني والأخير من زيارته، أجرى "كيشيدا" لقاء مع أعضاء الجمعية البرلمانية الكورية اليابانية، حيث تبادل معهم الآراء حول القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون على مستوى البرلمان لتحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.كما تم تبادل الآراء حول قمة مجموعة السبع التي ستقام يوم التاسع عشر من مايو في اليابان، وإرسال وفد تفقدي كوري إلى محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وخلال اللقاء، نقل نواب البرلمان الكوريون لـ"كيشيدا" موقف المعسكريْن الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية الكورية بشأن قضايا التاريخ الماضي.وفي وقت لاحق من اليوم، أجرى "كيشيدا" لقاءً مع كبار رجال الأعمال الكوريين، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون بين الشركات الكورية واليابانية.