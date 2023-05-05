وزيرا الدفاع الكوري والياباني يجريان محادثات في أوائل يونيو

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سيعقد وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان محادثات في أوائل شهر يونيو القادم لمناقشة سبل متابعة نتائج القمة الأخيرة بين البلدين.ووفقا لمصادر متعددة أمس الاثنين، من المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" مع نظيره الياباني "ياسوكازو هامادا"، على هامش قمة أمن آسيا، المعروفة باسم "حوار شانغريلا"، المقرر عقدها في الفترة من 2 إلى 4 يونيو في سنغافوره.إذا تم تحقيق ذلك اللقاء، فسوف تكون تلك المحادثات أول اجتماع بين وزيري دفاع البلدين منذ حوالي أربع سنوات، تحديدا منذ شهر نوفمبر من عام 2019. وسوف يأتي ذلك الاجتماع بعد حوالي شهر من القمة الأخيرة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في سيول.ومن المتوقع أن يناقش الوزيران مجموعة من القضايا الأمنية، خاصة النزاع السابق حول تحليق طائرات دورية بحرية يابانية على ارتفاعات منخفضة فوق سفن حربية كورية جنوبية في عامي 2018 و2019، بعد اتهامات من قبل اليابان بأن سفينة حربية كورية جنوبية قد وجهت رادار إطلاق النار نحو تلك الطائرات.