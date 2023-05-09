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أسعار تناول الطعام خارج المنزل في كوريا ترتفع للشهر التاسع والعشرين

Write: 2023-05-09 10:12:03

أسعار تناول الطعام خارج المنزل في كوريا ترتفع للشهر التاسع والعشرين

Photo : YONHAP News


ارتفعت أسعار تناول الطعام خارج المنزل في كوريا خلال شهر أبريل الماضي، للشهر التاسع والعشرين على التوالي.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، زادت مشتريات الطعام في المطاعم، بنسبة 0.7% على أساس شهري في أبريل، مسجلة زيادة على أساس شهري لمدة 29 شهرا على التوالي منذ ديسمبر 2020.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الأسعار، الذي قفز إلى تسعة بالمائة في سبتمبر الماضي، إلى 7.6% الشهر الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا. وبلغت الزيادة التراكمية للأسعار خلال الأشهر الـ29 الماضية 16.8%.
وسجلت أسعار الهامبرغر أكبر زيادات خلال تلك الفترة بنسبة 27.8%، وتلتها أسعار البيتزا، والكيم باب، وكالبي تانغ أي حساء أضلاع لحم البقر. كما قفزت أسعار المعكرونة الكورية الصينية "جاجانغ ميون" والسوشي وطكبوكي بحوالي 20%.
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