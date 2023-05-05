الصين تعارض مشاركة اليابان المحتملة في إعلان واشنطن

Photo : YONHAP News

أعربت الصين عن معارضتها لمشاركة اليابان المحتملة في إعلان واشنطن، وهو الاتفاق الأخير بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تعزيز الردع الموسع ضد التهديدات النووية الكورية الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن مشاركة اليابان المحتملة في الإعلان قد تصعد التوتر الإقليمي وتدمر نظام منع الانتشار النووي وتضر بالمصالح الاستراتيجية للدول الأخرى. وأعرب المتحدث الصيني عن أمله في ألا تمضي الدول المعنية في الطريق الخطأ، مؤكدا أن الانقسام بين الأطراف وتشكيل مجموعات صغيرة للمواجهة لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تصريح الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بأنه لا يستبعد مشاركة اليابان المستقبلية في إعلان واشنطن. وقد جاءت تصريحات الرئيس الكوري خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات القمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في سيول.وفيما يتعلق بالافتتاحيات والمقالات الصادرة في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية والتي تنتقد زيارة يون الأخيرة للولايات المتحدة والسياسات الخارجية لسيول، قال المتحدث إنها لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة الصينية، لكنها تعكس الرأي العام في الصين.