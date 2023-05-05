لجنة أخلاقية حزبية تؤجل اتخاذ قرار بشأن نائبيْن بسبب تصريحات مثيرة للجدل

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أجلت لجنة الأخلاقيات في حزب "قوة الشعب" الحاكم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التأديبية المحتملة ضد اثنين من أعضاء المجلس الأعلى للحزب، بسبب تصريحات مثيرة للجدل كانا قد أدليا بها.وعقدت اللجنة جلسة في الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الاثنين لمناقشة الإجراءات التأديبية المحتملة ضد النائبين البرلمانيين "كيم جيه وان" و"تيه يونغ هو"، لكن أعضاء اللجنة فشلوا في التوصل إلى نتائج. وبعد خمس ساعات من المداولات، قررت اللجنة عقد جلسة ثانية في الساعة السادسة من مساء الغد الأربعاء بعد التحقق من المزيد من التفاصيل ذات الصلة بالقضية.وفي إيجاز صحفي بعد الاجتماع، قال رئيس اللجنة "هوانج جونغ غُن" إن "كيم" و"تيه" قدما توضيحات حول تصريحاتهم لمدة ساعتين، وقد قرر أعضاء اللجنة أنهم بحاجة إلى استيضاح المزيد من الحقائق ذات الصلة. وألمح "هوانغ" إلى أنه إذا استقال النائبان طواعية، فقد يؤثر هذا القرار على مستوى الإجراءات التأديبية.ويواجه النائبان احتمال منعهما من الترشح للانتخابات البرلمانية العام القادم إذا تم تعليق عضويتهما في الحزب لمدة عام أو اتخاذ إجراءات تأديبية أشد ضدهما.