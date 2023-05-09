القبض على مشتبه به رئيسي في قضية الرشوة في الحزب المعارض

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ألقت النيابة العامة القبض على شخصية رئيسية في فضيحة رشوة مالية مرتبطة بانتخابات قيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في عام 2021.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية يوم أمس الاثنين مذكرة توقيف بحق "كانغ ريه غو" رئيس معهد المدققين الداخليين، بتهمة الرشوة وانتهاك قانون الأحزاب السياسية. وقبلت المحكمة طلب الادعاء بالاحتجاز السابق للمحاكمة ضد "كانغ"، مشيرة إلى أن المشتبه به قد يتلف الأدلة.ويواجه "كانغ" اتهامات بتوزيع ما مجموعه 94 مليون وون على عدد من نواب البرلمان من الحزب الديمقراطي في الفترة من مارس إلى مايو من عام 2021، قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، وذلك من أجل دعم رئيس الحزب السابق "سونغ يونغ كيل" في انتخابه لمنصب القيادة.كما يواجه "كانغ"، الذي كان مراجع حسابات دائم لهيئة المياه الحكومية في وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، اتهاما أيضا بقبول ثلاثة ملايين وون من رجل أعمال مقابل خدمات تجارية في سبتمبر 2020.وكانت هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها النيابة العامة الحصول على مذكرة توقيف بحق "كانغ" بعد رفض طلبها الأول الشهر الماضي.