الولايات المتحدة تصف القمة الكورية اليابانية بأنها مثالٌ على القيادة الحقيقية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية واليابان كانت "فصلا جديدا مهما وبداية جديدة" لشركاء التحالف للولايات المتحدة، كما كانت مثالا على القيادة الحقيقية.وأدلى نائب المتحدث باسم الوزارة "فيدانت باتيل" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، حيث قال أيضا إن القمة أنتجت زخما جديدا بين الدول ذات التفكير المماثل التي تحترم سيادة القانون وتشارك الولايات المتحدة الالتزام بتعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية واليابان وشركاء آخرين لتعزيز هذه المصالح. وعندما سئل عن تقارير تتحدث عن انعقاد قمة ثلاثية تجري مناقشتها بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسط انزعاج بكين من التعاون المتزايد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، قال باتيل إن الولايات المتحدة لا تطلب من حلفائها أو شركائها الاختيار بينها وبين الصين، وأضاف أن واشنطن واثقة جدا من مشاركاتها العميقة مع اليابان وكوريا الجنوبية.