توقعات بزيارة رئيس الوزراء الياباني السابق تارو آسو لكوريا يوم الخميس

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قالت تقارير صحفية إن رئيس الوزراء الياباني السابق "تارو آسو" يخطط لزيارة كوريا الجنوبية بعد غد الخميس.ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء عن مسؤول في الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم في اليابان قوله إن "آسو"، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب حاليا، يقوم بترتيبات من أجل هذه الزيارة، حيث يسعى للالتقاء بالرئيس "يون صوك يول" خلال فترة وجوده في كوريا.وقالت كيودو إن معهد "ناكاسوني للسلام" الذي يرأسه "آسو" أيضا، من المقرر أن يعقد منتدى في سيول يومي الجمعة والسبت، وقد يحضر "آسو" ذلك المنتدى يوم الجمعة.وأشار التقرير إلى أنه عقب زيارة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إلى كوريا الجنوبية واستئناف "الدبلوماسية المكوكية" بين سيول وطوكيو لأول مرة منذ 12 عاما، يسعى نائب رئيس الحزب الحاكم في اليابان إلى زيارة كوريا للمساعدة في تحسين العلاقات الثنائية.وقد زار "آسو" كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي واجتمع مع الرئيس "يون" لمناقشة الحلول الممكنة للنزاع حول تعويضات العمل القسري في زمن الحرب بين البلدين.