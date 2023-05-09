هزتان تضربان الساحل الشمالي الشرقي أمس الاثنين

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ضرب زلزالان طفيفان المياه قبالة مدينة "دونغ هيه" الساحلية في شمال شرق كوريا الجنوبية يوم أمس الاثنين.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه تم رصد هزة أرضية قوتها 2.5 درجة في الساعة 7:51 من مساء الاثنين، في المياه على بعد حوالي أربعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة "دونغ هيه" في مقاطعة "كانغ وان" على الساحل الشرقي من البلاد، وأعقب ذلك الزلزالَ زلزالٌ قوته 2.1 درجة في الساعة 9:12 مساء، على بُعد يبلغ حوالي 52 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من نفس المدينة.وعندما وقع الزلزال الأول، شعر السكان بزلزال قوته ثلاث درجات في "كانغ وان"، وهو مستوى يمكن اكتشافه في الطوابق العليا من المباني أو في المواقع الصامتة.وتلقت سلطات مكافحة الحرائق حوالي 30 بلاغا من السكان الذين شعروا بالزلزال الأول.وبهذه الهزات الأخيرة، تكون شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها قد شهدت منذ بداية هذا العام إجمالي 39 زلزالا بقوة درجتين أو أعلى.