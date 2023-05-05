معدلات تأييد الرئيس يون تصل إلى 37.5% بعد عام من توليه السلطة

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بلغت معدلات تأييد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" 37.5% بعد مرور عام واحد من توليه السلطة.جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته وكالة يونهاب للأنباء وقناة "يونهاب نيوز تي في" على ألف من المواطنين الكوريين البالغين في مختلف أنحاء البلاد يومي 6 و7 من هذا الشهر، ونشرت نتائجه اليوم.ووفقا لنتائج الاستطلاع، بلغت معدلات تأييد الرئيس يون في إدارته لشؤون الدولة خلال فترة عام 37.5%، بينما بلغت معدلات عدم التأييد 60%، ووصلت نسبة عدم تقديم رأي في هذا الصدد إلى 2.5%.وتجاوزت نسبة التأييد بين الكوريين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والسكان في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، مستوى متوسط التأييد بدرجة كبيرة.وحسب المناطق، تجاوزت نسبة التأييد في كل من مقاطعة كانغ وان، وجزيرة جيجو، ومدينتي "بوسان" و"اولسان" ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ، ومدينتي ديجون وسيجونغ ومقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، مستوى 40%.وقال 81% من الذين أعربوا عن تأييدهم لحزب "قوة الشعب" الحاكم إنهم يؤيدون إدارة حكومة الرئيس يون.وحسب الفئات العمرية، كانت نسبة عدم التأييد مرتفعة لدى الناس في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، لتتجاوز 70%، بينما سجلت نسبة التأييد لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، والناس في الخمسينيات من العمر، مستوى 60%.وحسب المناطق، كانت نسبة عدم التأييد مرتفعة في مدينة "كوانغ جو" ومقاطعتي شمال وجنوب جولا ومدينة إنتشون ومقاطعة كيونغ كي، أما في سيول فقد بلغت نسبة عدم التأييد 58.5%.وأعرب 93.5 % ممن أعربوا عن تأييدهم للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي عن عدم تأييدهم لإدارة الحكومة الحالية.أما نسبة التأييد حسب المجالات فقد بلغت في الدفاع والدبلوماسية 39.8%، و37.6 % في العلوم والتكنولوجيا، و36.9% في الصحة والرفاهية، و36.8% في الثقافة، و32% في الاقتصاد.وبالنسبة لمعدلات عدم التأييد فقد بلغت في مجال الاقتصاد 63.5%، و57% في مجال الصحة والرفاهية، و56.2% في الدفاع والدبلوماسية، و54% في الثقافة، و52.9% في العلوم والتكنولوجيا.وحول الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون" إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي والتي أخرجت نتائج مثمرة مثل تبني "إعلان واشنطن" الذي يتضمن سبل الردع الموسع، أعرب 55.5% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لها، بينما أعرب عن عن عدم تأييدهم 40.7%.