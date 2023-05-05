كوريا الشمالية تكثف من تشغيل المصانع الكورية الجنوبية في مجمع كيسونغ

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اتضح أن كوريا الشمالية رفعت نسبة تشغيل المصانع الكورية الجنوبية في مجمع "كيسونغ" الصناعي بعد أن أصدر وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كوان يونغ سيه" بيانا أدان فيه تشغيل بيونغ يانغ للمجمع دون موافقة من سيول.وأوضح تقرير بثه راديو "صوت أمريكا" اليوم، وتضمن تحليلا لصور الأقمار الاصطناعية التي التقطت يوم 20 من الشهر الماضي، أنه تم رصد تحركات لحافلات وأشخاص ومواد في مباني ومساحات مجمع كيسونغ الصناعي، في كوريا الشمالية.وأضاف أن الصور أظهرت الحافلات والمركبات الأخرى التي قدمتها كوريا الجنوبية من قبل، وهي تصطف أمام العديد من المصانع في المجمع، بينما انخفض عدد الحافلات المتوقفة في موقف السيارات التابع للمجمع الصناعي.وأشار التقرير إلى أنه في الماضي كانت هناك 240 حافلة كبيرة في موقف السيارات، كانت كوريا الجنوبية قد قدمتها من أجل تسهيل تنقل العمال الكوريين الشماليين، بينما تم مؤخرا رصد 200 منها فقط.ورجح التقرير أن تكون السلطات الكورية الشمالية قد قامت بتشغيل المجمع بشكل غير شرعي، وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صور تظهر تحركات نشطة في 21 مكانا في المجمع منذ عام 2016، الذي تم فيه إغلاقه.