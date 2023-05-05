السويد تعرب عن رغبتها في تعزيز التعاون الدفاعي مع كوريا الجنوبية

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أجرى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو"، الذي يقوم حاليا بجولة تشمل 4 دول أوربية، مباحثات مع نظيره السويدي "اولف كريسترسون"، أمس الاثنين في ستوكهولم.وفي أثناء زيارته إلى السويد التي تستغرق يومين، أجرى "هان" مباحثات مع رئيس الوزراء السويدي في مقر إقامته صباح أمس.وأشار رئيس الوزراء الكوري إلى أن السويد كانت قد أرسلت فريقا طبيا إلى كوريا الجنوبية خلال الحرب الأهلية الكورية، كما ظلت تساهم باعتبارها عضوا في لجنة المراقبة المكونة من الدول المحايدة، في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.ووصف "هان" السويد بأنها دولة تتشارك مع كوريا الجنوبية في القيم العامة، بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان، واقترح على نظيره السويدي تعزيز التعاون بين البلدين باعتبارهما من الشركاء الرئيسيين، تنفيذا للسياسات الدبلوماسية التي تتبعها حكومة الرئيس "يون صوك يول"، باعتبار أن كوريا الجنوبية دولة مركزية في المجتمع الدولي. وأكد "هان" أيضا على أن كوريا سوف توسع التعاون مع السويد في مجالات الصناعات الجديدة، بما في ذلك صناعة البطاريات والصناعات البيولوجية، ودعا إلى توسيع التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي بما في ذلك استعادة سلاسل الإمدادات، وتغير المناخ والطاقة الجديدة والمتجددة.ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء السويدي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الكوري بالترحيبه.وتبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية والتعاون حسب المجالات الاقتصادية والتعاون على صعيد المجتمع الدولي.يشار إلى أن السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوربي خلال النصف الأول من هذا العام، وقد تم انتخاب "كريسترسون" كرئيس للوزراء في السويد في شهر أكتوبر من العام الماضي.