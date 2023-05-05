كوريا والسعودية تعززان التعاون في النقل والخدمات اللوجستية

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عقدت الحكومتان الكورية والسعودية الدورة الثانية من معرض الطرق الكوري السعودي للتنقل والابتكار، حيث ناقشتا سبل التطوير الاستراتيجي لمركز للنقل والخدمات اللوجستيةوصرحت وزارة الأراضي والنقل الكورية بأنها أقامت بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية الدورة الثانية من معرض الطرق في العاصمة الكورية سيول اليوم.وألقى وزير الأراضي والنقل الكوري "وان هي ريونغ" كلمة ترحيبية أعرب فيها عن تطلعه للتعاون الجديد بين التوجه السعودي نحو الإصلاح الاقتصادي والتكنولوجيا الكورية المتقدمة عالميا.وأوضحت الوزارة أن الطرفين سيقومان بتحديد تفاصيل مجالات التعاون التي تشمل التنقل المستقبلي، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة، والسيارات العاملة بطاقة الهيدروجين، باعتباره مجالا يحتاج إلى التعاون السياسي بين الدول.يشار إلى أن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي "صالح بن ناصر الجابر" كان قد وصل إلى كوريا أمس ، وحضر المعرض اليوم، وتستمر زيارته حتى الغد الأربعاء.وأضافت الوزارة أنها ستقوم خلال زيارة الوزير السعودي لكوريا بتوضيح القدرات التنافسية للشركات الكورية، كما ستستعى إلى فوز الشركات الكورية بعقود في المملكة العربية السعودية من خلال تقاسم المعلومات عن الخطط السعودية المستقبلية لطرح العقود والاستثمارات.