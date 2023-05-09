تخفيض 600 مليون وون من التعويض الذي ستسدده كوريا لشركة لون ستار

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قالت وزارة العدل الكورية إن مبلغ التعويض الذي يجب أن تدفعه الحكومة لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية "لون ستار" قد تم تخفيضه بحوالي 480 ألف دولار أمريكي، أي بمقدار 600 مليون وون. وأعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي يقع مقره في واشنطن، قد قبل طلب كوريا بتخفيض مبلغ التعويض، في دعوى التعويض عن الأضرار التي أقامتها الشركة الأمريكية ضد حكومة كوريا الجنوبية.وقالت الوزارة إنه تماشيا مع قرار هيئة التحكيم الدولية، سيتعين على سيول تسديد مبلغ 216 مليون دولار أمريكي كتعويض، أي أقل بحوالي 481 ألفا و300 دولار عن المبلغ الأولي الذي أمر به المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في أغسطس الماضي.وكانت وزارة العدل قد طلبت في شهر أكتوبر الماضي من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تعديل مقدار مبلغ التعويض، قائلة إن التقدير السابق يتسم بالإفراط. وفي خطوة منفصلة، تدرس الوزارة مطالبة هيئة التحكيم بإبطال حكمها في دعوى التعويض.وفي أغسطس الماضي، أمر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، حكومة كوريا الجنوبية بدفع 216.5 مليون دولار أمريكي إلى شركة "لون ستار"، وهو ما يمثل 4.6% من مبلغ التعويض البالغ 4.68 مليار دولار الذي طلبته الشركة الأمريكية، حيث تدعي أن الحكومة الكورية مسؤولة من خلال تأخير الموافقات وفرض ضرائب باهظة عن فشل محاولتها لبيع حصتها في بنك كوريا للصرف إلى بنك "إتش إس بي سي" في عام 2007، وذلك بعد أربع سنوات من شرائها أسهم في البنك الكوري. وتم بيع حصتها في النهاية في عام 2010 إلى مجموعة "هانا" المالية الكورية. وقد أكدت الحكومة الكورية أن "لون ستار" تلقت معاملة عادلة بموجب نفس المعايير التي تتلقاها الشركات الكورية.