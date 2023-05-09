كوريا والولايات المتحدة واليابان تناقش سبل التبادل الفوري لمعلومات الصواريخ

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قالت وزارة الدفاع في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تناقش سبل تبادل معلومات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية فور حدوثها.وصرح المتحدث باسم الوزارة "جون ها كيو" للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن تلك المناقشات جارية حاليا، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار بعد. وأدلى "جون" بهذه التصريحات بعد أن طلب منه التعليق على تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليابانية، التي كانت قد قالت في وقت سابق إن الجيش الكوري والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية في اليابان تدرس سبل مشاركة البيانات على الفور من خلال الرادارات الخاصة بكل منها، وعبر أنظمة التحكم في القيادة الأخرى من خلال شبكة القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.وتشير تصريحات المتحدث الكوري إلى أن الدول الثلاث تدرس توسيع نطاق المعلومات التي ستشاركها حول الصواريخ لتشمل البيانات المتعلقة برصد وتتبع المقذوفات بالإضافة إلى إسقاطها.وفي الوقت الحالي، تتبادل الدول الثلاث المعلومات الفورية المتعلقة بمصدر إطلاق الصواريخ واتجاه تحليقها ونقطة تأثيرها، بموجب الاتفاقية التي توصل إليها قادة الدول الثلاث في نوفمبر الماضي.