سيول وواشنطن وطوكيو تنشئ هيئة لتبادل معلومات الصواريخ الكورية الشمالية

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يخطط المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية لإنشاء هيئة استشارية ثلاثية في أسرع وقت، مع الولايات المتحدة واليابان، من أجل تبادل المعلومات في الوقت الفعلي بشأن الصواريخ الكورية الشمالية.وفي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، قال مسؤول رئاسي كبير إنه تم الاتفاق على تبادل المعلومات في الوقت الفعلي خلال القمة الثلاثية بين سيول وواشنطن وطوكيو التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي، وأن السلطات العسكرية في كل دولة تقوم حاليا بإنشاء هذا النظام. وكان قادة الدول الثلاث قد اتفقوا في محادثات القمة في كمبوديا على مشاركة بيانات الصواريخ الكورية الشمالية، مثل نقطة الإطلاق والهبوط والاتجاه.وحول ما ورد في بعض التقارير عن قناة استشارية أمنية محتملة مع واشنطن وطوكيو، قال المسؤول إن مشاركة اليابان في المجموعة الاستشارية النووية غير مرجحة في المستقبل القريب، لكن الاحتمال يظل مفتوحا إذا كان تركيز المجموعة على الردع النووي.وأضاف المسؤول أن سيول وواشنطن تبذلان جهودا في الوقت الحالي من أجل التنفيذ الفعال للمجموعة الاستشارية النووية وتنفيذ إعلان واشنطن.