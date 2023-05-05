القبض على المشتبه بهم الرئيسيين في فضيحة التلاعب في الأسهم

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قامت النيابة العامة ضمن تحقيقاتها الحالية في قضية التلاعب في الأسهم بواسطة شركة "إس جي كوريا للأوراق المالية"، بإلقاء القبض على شخصيتين رئيسيتين، وهما رئيس شركة استشارية اسمه "را دوك يون" وصديقه المقرب "بيون".وجاء ذلك بعد أحد عشر يوما من تشكيل مكتب نيابة منطقة جنوب سيول لفريق تحقيقات مشترك مع السلطات المالية.ويُتهم "را" باستخدام هواتف محمولة وحسابات أسهم خاصة بالمستثمرين لترتيب المعاملات بأسعار محددة مسبقا، وتضخيم قيمة أسهم العديد من الشركات المدرجة، بما في ذلك "ديه سونغ" و"سام تشوللي" للأسهم.ويُعتقد أن "بيون"، الذي تم اعتقاله بعد ظهر أمس الثلاثاء في أعقاب اعتقال "را" في الصباح، هو المدير العام لشركة الاستشارات المكلفة بجذب مستثمرين من ذوي الدخل المرتفع، مثل الأطباء.وقد تراجعت أسعار أسهم 8 شركات مدرجة في 24 أبريل مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من خلال شركة "إس جي كوريا للأوراق المالية"، وهو ما نبه السلطات إلى احتمال حدوث تلاعب في أسعار الأسهم.