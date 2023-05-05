الرئيس يون يدعو لتغيير سياسات الحكومة السابقة

Photo : YONHAP News

أمر الرئيس "يون صوك يول" باتخاذ تدابير جريئة ضد المسؤولين الذين لا يتفقون مع التوجهات السياسية للإدارة الحالية.جاء ذلك خلال ترؤس يون لاجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، قبل الذكرى السنوية الأولى على توليه منصب الرئاسة، حيث أشار إلى المسؤولين الذين لا يتماشون مع أهداف حوكمة الدولة الجديدة ويتخذون موقفا غامضا من ذلك.ونقلت السكرتيرة الرئاسية للعلاقات العامة "كيم أون هيه" عن "يون" دعوته للوزراء لأداء مهامهم بثقة أكبر، وقال إن المجتمع البيروقراطي يجب ألا يعاني من مشاكل لمجرد التغيير في الإدارة، وطلب من المسؤولين تحديد أوجه القصور في الحكومة السابقة واستكشاف سبل إجراء أي تغييرات.كما قال الرئيس إنه من المهم أن يظهر للجمهور كيف تختلف الإدارة الحالية عن سابقاتها، مشددا على أن الإدارة الحالية تم إطلاقها بفضل الشعب الكوري الذي عبر عن رغبته في التغيير.