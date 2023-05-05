إصابات كورونا الجديدة في كوريا تسجل أعلى مستوياتها منذ أواخر يناير

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سجل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى مستوياته منذ يوم الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 23 ألفا و521 حالة، ليرتفع إجمالي العدد المتراكم للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 31 مليونا و331 ألفا و112 شخصا.وزاد عدد الإصابات الجديدة بمقدار ألف و840 إصابة مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 3 آلاف و328 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبمقدار 7 آلاف و141 إصابة مقارنة بما كان عليه في الأسبوع قبل الماضي.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة 16 ألفا و972 حالة خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من مايو الحاري.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ 151 شخصا.أما عدد الوفيات فشهد زيادة بمقدار 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و571 حالة وفاة حتى الآن.