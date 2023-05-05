انعقاد منتدى الأعمال الكوري التونسي الأفريقي في تونس

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أقيمت الدورة الثانية من منتدى الأعمال الكوري التونسي الأفريقي يومي الثامن والتاسع من مايو في تونس.وقالت السفارة الكورية لدى تونس إن الموضوعات التي تم بحثها في المنتدى تركزت على مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الميكانيكية، والمستلزمات الطبية، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.وشاركت في هذا المنتدى 30 شركة كورية و100 شركة تونسية وأفريقية، وتم تنظيم أكثر من 200 جلسة استشارية تجارية بين تلك الشركات.كما تم خلال المنتدى تنظيم فعاليات ترويجية لدعم استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.وأعرب السفير الكوري لدى تونس "سون نام كوك" عن توقعاته بأن تتمكن الشركات الكورية من التقدم للأسواق التونسية والأفريقية من خلال الشبكات التي تم إنشاؤها في المنتدى.