معدلات تأييد الرئيس يون 39.1% بعد عام من توليه المنصب

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أظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الكورية كي بي إس أن أقل من 40 بالمائة من المشاركين يوافقون على كيفية إدارة شؤون الدولة بواسطة الرئيس "يون صوك يول".وأجرت كي بي إس مؤخرا الاستطلاع في الذكرى السنوية الأولى من تولي الرئيس لمنصبه، وأصدرت نتائجه اليوم الأربعاء.وفي الاستطلاع الذي شمل ألف مواطن بالغ وأجري في الفترة من السبت إلى الاثنين، قال 39.1% إن يون "يقوم بعمل جيد"، بينما قال 55.5% إنهم لا يوافقون على طريقة إدارته لشؤون الدولة. وكانت معدلات تأييد الرئيس يون قد بلغت 48% في أيامه الأولى في منصبه.وبالنسبة للأسباب التي دفعت المشاركين في الاستطلاع إلى تقييمهم الإيجابي، أشار 28.7% منهم إلى سياساته الخارجية، والتي كانت أيضا العامل الأكبر في التقييم السلبي لدى الذين لا يؤيدون طريقة إدارته لشؤون الدولة.وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن يون سيدير شؤون الدولة بشكل جيد في المستقبل، قال 51.3% إنه لن يفعل ذلك، بينما قال 46% إنه سيفعل ذلك.ويتمتع الاستطلاع الذي نفذته شركة "هان كوك ريسيرش" بمستوى ثقة يبلغ 95 بالمائة، مع هامش خطأ يبلغ زئد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية. ويمكن الاطلاع على أسئلة الاستطلاع ونتائجه على موقع كي بي إس.