تشغيل نشط لمنشآت يونغ بيون النووية في كوريا الشمالية

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أشارت تقارير إعلامية إلى أن كوريا الشمالية تواصل إنتاج البلوتونيوم واليورانيوم المكثف المستخدمة في إنتاج الأسلحة النووية، في منشآتها النووية في منطقة "يونغ بيون".وأوضح تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الأربعاء أن نتائج تحليل الصور التي التقطها القمر الاصطناعي التجاري الأمريكي "بلانت لابس" لمنطقة يونغ بيون يوم الرابع من مايو الجاري، تشير إلى أن كوريا الشمالية تواصل إنتاج المواد النووية بشكل نشط.وأضاف أنه تم في تلك الصور رصد ما يتراوح بين 5 و6 عربات، بما في ذلك شاحنات، تتحرك بين مخزن قضبان الوقود النووي المستخدم والمفاعل النووي بطاقة 5 ميغاواط، الموجودين داخل منشآت يونغ بيون النووية.وقال التقرير إن كوريا الشمالية تقوم فيما يبدو بمعالجة قضبان الوقود النووي المستخدمة في تخصيب مادة البلوتونيوم.وأشار التقرير أيضا إلى أن نتائج تحليل الصور التي تم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء يوم الثاني عشر من شهر أبريل الماضي تدل على أن درجة حرارة المنشآت في منطقة يونغ بيون عالية، بما في ذلك منشآت تخصيب اليورانيوم والمفاعل النووي، وهو ما يدل على أن تلك المنشآت ظلت قيد التشغيل.