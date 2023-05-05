البنتاغون تعيد التأكيد على أن التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا دفاعية

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" مجددا أن أي مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هي ذات طبيعة دفاعية.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" هذا الموقف خلال إيجاز صحفي أمس الثلاثاء، عندما طُلب منه توضيح المناورات البحرية متعددة الجنسيات، التي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر.وقال "رايدر" إنه ليس لديه أي تصريحات بشأن تلك التدريبات، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات على أساس منتظم. وأضاف أن هذه التدريبات دفاعية بطبيعتها وتساعد في ممارسة التشغيل البيني، كما أنها تؤكد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.وحول الاحتجاجات المحتملة من قبل كوريا الشمالية، قال المتحدث إنها لن تكون المرة الأولى التي تعترض فيها كوريا الشمالية على التدريبات العسكرية.وكان مسؤول كوري جنوبي قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تخطط لإجراء مناورات بحرية متعددة الجنسيات في المياه الدولية جنوب جزيرة جيجو بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى لمبادرة أمن انتشار الأسلحة، المقرر عقده في أواخر مايو الجاري.