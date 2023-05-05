نائب في الحزب الحاكم يستقيل من المجلس الأعلى للحزب قبل الإجراءات التأديبية

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استقال النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "تيه يونغ هو" من عضوية المجلس الأعلى للحزب قبل 8 ساعات من أن اتخاذ لجنة الأخلاقيات في الحزب إجراءات تأديبية ضده.وفي مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، قال النائب "تيه" إنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن الخلافات التي حدثت بسببه مؤخرا، وأنه لم يعد يريد أن يثقل كاهل الحزب، خاصة في الوقت الذي تحتفل فيه حكومة الرئيس "يون صوك يول" بالذكرى الأولى على انطلاقها.وقدم "تيه" اعتذارا للحزب والمكتب الرئاسي عن الأعباء الملقاة عليهما، الناجمة عن الجدل المثار بسببه.وأضاف أنه اتخذ قرارا بالاستقالة من عضوية المجلس الأعلى للحزب دون أي نوع من المشاورات مع مكتب الرئاسة وقيادة الحزب الحاكم.وقال إنه سيعمل من الآن فصاعدا بين الصفوف المشتركة دون لقب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لنجاح حكومة الرئيس "يون" وحزب قوة الشعب.