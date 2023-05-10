تباطؤ نمو الوظائف في كوريا خلال شهر أبريل

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 350 ألف وظيفة في شهر أبريل الماضي، بانخفاض بعد انتعاش قصير في مارس.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين 28 مليونا و432 ألفا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 354 ألفا مقارنة بالعام السابق.وتباطأ نمو عدد الوظائف الإضافية في كوريا لمدة تسعة أشهر متتالية حتى فبراير، قبل أن تنتعش في مارس عندما تمت إضافة 469 ألف وظيفة.وانخفض عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بمقدار 137 ألفا على أساس سنوي في أبريل، متراجعا للشهر السادس على التوالي.وانخفض الرقم الخاص بقطاع التصنيع بمقدار 97 ألفا الشهر الماضي، منخفضا للشهر الرابع على التوالي، كما سجل أكبر انخفاض منذ 28 شهرا.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 0.6% على أساس سنوي ليصل إلى 62.7% في أبريل.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.8% الشهر الماضي.