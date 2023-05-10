الحساب الجاري الكوريّ يتحول إلى فائض في مارس لأول مرة منذ 3 أشهر

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تمكنت كوريا الجنوبية من تسجيل فائض في حسابها الجاري لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في شهر مارس الماضي، على خلفية زيادة الفائض في مدفوعات الأرباح.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، سجل ميزان الحساب الجاري للبلاد فائضا قدره 270 مليون دولار أمريكي في مارس، بعد حدوث عجز في الشهرين الماضيين.وسجل ميزان السلع عجزا قدره 1.1 مليار دولار في مارس، مسجلا عجزا للشهر السادس على التوالي، حيث انخفض بمقدار 6 مليارات و690 مليون دولار، من فائض كان قد بلغ 5 مليارات و570 مليون دولار في العام السابق.وتراجعت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 12.6% على أساس سنوي في مارس، وهو الشهر السابع على التوالي من التراجع منذ سبتمبر من العام الماضي، كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.5% على أساس سنوي.وسجل ميزان الخدمات عجزا قدره 1.9 مليار دولار، بعد أن كان قد سجل فائضا بلغ 170 مليون دولار قبل عام.