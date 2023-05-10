الرئيس الكوري يون يحتفل بذكرى تنصيبه دون أحداث خاصة

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يحتفل الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" اليوم الأربعاء بالذكرى السنوية الأولى على توليه مهام منصبه دون إقامة أي أحداث خاصة.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للكي بي إس إن يون سيعمل كالمعتاد للتركيز على قضايا الناس وسبل تحسين معيشتهم.وسوف يدعو يون قيادات حزب "قوة الشعب" الحاكم و18 وزيرا، لتناول الغداء معا في المكتب الرئاسي في "يونغ سان". ولم تتم دعوة أعضاء المجلس الأعلى للحزب الحاكم حيث يواجه عضوان منهم إجراءات تأديبية محتملة.وكان الرئيس قد التقى يوم الثلاثاء الماضي بعد عودته من الزيارة الرسمية للولايات المتحدة، برئيس الحزب الحاكم "كيم كي هيون" وكبار المسؤولين في المكتب الأعلى للحزب، لتناول العشاء ومناقشة القضايا المعلقة.وفي اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، قال يون إن أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي كانت في مجالات الدبلوماسية والأمن، مشهيرا في هذا الصدد إلى إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتطبيع العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.