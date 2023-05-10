قناة دعائية كورية شمالية تنتقد القمة بين كوريا الجنوبية واليابان

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وصفت كوريا الشمالية دبلوماسية الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مع اليابان بأنها "مهينة"، وذلك في أول تعليق لها على القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية واليابان.وقال موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي التابع للنظام الكوري الشمالي اليوم الأربعاء، إن سياسات كوريا الجنوبية المتمثلة في اتباع الولايات المتحدة بشكل أعمى وإهانة نفسها لصالح اليابان، قد أدت إلى دخول التواطؤ العسكري بين الدول الثلاث إلى مرحلة من العمل المتهور.ويبدو أن تلك الانتقادات موجهة إلى تصريحات الرئيس "يون صوك يول" بعد قمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في سيول، حيث ألمح إلى أنه منفتح على مشاركة اليابان المستقبلية في المجموعة الاستشارية النووية الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا بين سيول وواشنطن.وقال الموقع الدعائي أيضا إن دبلوماسية "يون" المهينة مع طوكيو قد فتحت الطريق أمام اليابان لتطبيق خطتها لإعادة غزو شبه الجزيرة الكورية ودفن تاريخ عدوانها الدموي ونهبها ضد الشعب الكوري.وأضاف أن القمة مهدت الطريق للولايات المتحدة لإنشاء نسخة آسيوية من حلف الناتو على أساس التحالف العسكري الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.