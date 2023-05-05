توقعات بتراجع صناعة أشباه الموصلات الكورية إلى أقل مستوياتها

Photo : KBS News

طبقا لتقرير صادر عن معهد التنمية الكوري اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يتراجع النمو في صناعة أشباه الموصلات الكورية ليصل إلى أقل مستوى خلال الربعيْن الثاني والثالث من هذا العام.وأشار التقرير إلى أن تراجع صادرات أشباه الموصلات بنسبة 10% سوف يتسبب في انخفاض يبلغ 0.78% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيرات هذا التراجع على التوظيف في صناعة أشباه الموصلات لن تكون كبيرة.وقد بلغت حصة صادرات أشباه الموصلات الكورية من الناتج المحلي الإجمالي 7.6% خلال العام الماضي.كما أشار التقرير إلى مشكلة صناعة أشباه الموصلات في كوريا تتمثل في تعرضها للتقلبات الاقتصادية وتركيزها على قطاع أشياه موصلات الذاكرة، موضحا أنه في العام الماضي بلغت حصة أشباه موصلات الذاكرة من إجمالي صادرات كوريا من أشباه الموصلات 63.8%، أي أكثر من ضعف حصة أشباه موصلات الذاكرة في السوق العالمية، البالغة 30.5%.بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بأن تسعى الحكومة إلى تقليل حالة عدم اليقين بشأن هذه الصناعة من خلال بذل جهود صناعية وتجارية ودبلوماسية، حيث إن صناعة أشباه الموصلات معرضة لمخاطر جيوسياسية مع اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة والصين في هذا المجال مؤخرا.