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السياسية

44.1 % معدلات تقييم إيجابية لنتائج زيارة الرئيس يون للولايات المتحدة

Write: 2023-05-10 16:08:08Update: 2023-05-10 16:39:39

44.1 % معدلات تقييم إيجابية لنتائج زيارة الرئيس يون للولايات المتحدة

Photo : KBS News

في استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، قيم 44.1% من المشاركين إيجابيا الإنجازات التي حققتها زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" الأخيرة للولايات المتحدة، فيما أعرب 49.7% منهم عن تقييم سلبي.
وفيما يخص السياسات الدبلوماسية الكورية الهادفة لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بلغ معدلات تأييد هذه السياسات 46.3%، بينما بلغت معدلات المعارضة 49.9%.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين عن طريق مؤسسة تابعة لوزارة الإدارة العامة والأمن، قيم 37.2% من المشاركين هذه الخطة إيجابيا، فيما أجاب 53.3% منهم بالسلب.
وحول فكرة الرئيس "يون" عن إمكانية تقديم دعم عسكري لأوكرانيا في حالة وقوع مجزرة بحق المدنيين فيها، بلغت معدلات تأييد تلك الفكرة 41.1%، بينما بلغت معدلات المعارضة 52.9%.
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