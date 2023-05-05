44.1 % معدلات تقييم إيجابية لنتائج زيارة الرئيس يون للولايات المتحدة

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في استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، قيم 44.1% من المشاركين إيجابيا الإنجازات التي حققتها زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" الأخيرة للولايات المتحدة، فيما أعرب 49.7% منهم عن تقييم سلبي.وفيما يخص السياسات الدبلوماسية الكورية الهادفة لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بلغ معدلات تأييد هذه السياسات 46.3%، بينما بلغت معدلات المعارضة 49.9%.وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين عن طريق مؤسسة تابعة لوزارة الإدارة العامة والأمن، قيم 37.2% من المشاركين هذه الخطة إيجابيا، فيما أجاب 53.3% منهم بالسلب.وحول فكرة الرئيس "يون" عن إمكانية تقديم دعم عسكري لأوكرانيا في حالة وقوع مجزرة بحق المدنيين فيها، بلغت معدلات تأييد تلك الفكرة 41.1%، بينما بلغت معدلات المعارضة 52.9%.